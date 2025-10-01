«Автодор» опроверг сообщения об очередях на АЗС на трассе М-12 «Восток»

В качестве подтверждения компания прикрепила свежие фотографии

Фото: Динар Фатыхов

Госкомпания «Автодор» опровергла распространяемую в телеграм-каналах информацию об очередях на автозаправочных станциях (АЗС) на трассе М-12 «Восток».

— В связи с распространяющимся сегодня в телеграм-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 «Восток» сообщаем о том, что это фейк. Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них, — говорится в официальном заявлении «Автодора».

В качестве подтверждения компания прикрепила свежие фотографии с камер фото— и видеофиксации, демонстрирующие отсутствие очередей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в последнее время в ряде регионов России наблюдаются перебои с поставками топлива. В частности, в Хабаровском крае автомобилисты начали составлять списки очередности на заправках, а в Крыму введен лимит на отпуск бензина в размере 30 литров на одну машину.

Эксперты связывают возможные перебои с поставками бензина в ближайший месяц прежде всего с регионами, где мало АЗС крупных, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и доминируют региональные игроки.

Рената Валеева