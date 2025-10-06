Ильсур Метшин — о казанцах, сдающих квартиры в аренду: «Мы радуемся за них и не облагаем налогами. Пока»

4,5 тыс. жителей Казани сдают в аренду 11 тыс. квартир

4,5 тыс. жителей Казани сдают в аренду 11 тыс. квартир. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил мэр города Ильсур Метшин.

— Я никогда не называл с трибуны эту цифру. У нас 4,5 тыс. жителей Казани, собственников, сдают 11 тыс. квартир. Это огромный денежный поток, и мы только рады за них. Но мы не тихо радуемся в сторонке. Мы проделали большую системную работу по привлечению этих инвестиций в город. <...> Это официальные данные, мы их видим в «Авито». Не облагаем [их] налогами. Пока, во всяком случае. И радуемся за них. Пусть и дальше процветают наши бизнесмены, — сказал он.



По словам главы Комитета по развитию туризма города Дарьи Санниковой, средняя загрузка гостиниц и отелей города в первые восемь месяцев 2025 года составила 57%. Пиковые значения традиционно пришлись на майские праздники и летние месяцы. В отдельные даты загрузка достигала 90—100%.

— Снижение показателей загрузки связано с растущим интересом наших гостей к аренде квартир, — добавила она.

Напомним, за январь — август в Казани побывали 3,3 млн гостей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приехали в столицу Татарстана не в первый раз 10,3% из них.

