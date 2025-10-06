За январь — август в Казани побывали 3,3 млн туристов

Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

За январь — август Казань посетили 3,3 млн гостей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приехали в столицу Татарстана не в первый раз 10,3% из них, сообщила в ходе «делового понедельника» в мэрии глава Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова

Большинство путешественников — 2,5 млн человек, или порядка 75% от общего числа, — приехали из регионов России. Большая часть турпотока пришлась на 10 субъектов:

Москва и Московская область;

Башкортостан;

Чувашия;

Марий Эл;

Самарская область;

Удмуртия;

Ульяновская область;

Свердловская область;

Санкт-Петербург.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чаще интересоваться Казанью стали жители регионов Центрального федерального округа, Урала, а также Нижегородской и Кировской областей. Что касается зарубежных гостей, в столицу Татарстана приезжали более 30 тыс. иностранцев. Наибольшую активность проявили граждане Китая, Турции, Беларуси, Казахстана и Малайзии.

Напомним, за первые восемь месяцев 2025 года Татарстан вошел в число лидеров внутреннего туризма России, приняв более 2 млн гостей. Республика заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных регионов, уступив Москве (8,2 млн туристов), Краснодарскому краю (6,5 млн), Санкт-Петербургу (4,8 млн), Московской области (3,8 млн).



Галия Гарифуллина