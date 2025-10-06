Новичок УНИКСа Маркус Бингэм вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ
Признание Бингэма стало следствием его успешной игры в матче против питерского «Зенита», который УНИКС выиграл со счетом 77:104
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм, присоединившийся к казанскому клубу в этом сезоне, признан одним из лучших игроков первой недели Единой лиги ВТБ и вошел в символическую пятерку. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
В символическую пятерку также вошли Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ) и Джейлен Адамс («Бетсити Парма»).
Признание Бингэма стало следствием его успешной игры в матче против питерского «Зенита», который УНИКС выиграл со счетом 77:104. Бингэм стал лидером казанской команды, набрав 22 очка и сделав 8 подборов. Подробнее о встрече — в материале.
Дебютный матч Маркуса за УНИКС состоялся 28 сентября против пермской «Пармы», где он также продемонстрировал высокую результативность, набрав 27 очков. В той игре Бингэм показал следующие результаты:
- 10/13 2-очковых бросков
- 2/2 3-очковых бросков
- 5 подборов, 3 перехвата и 1 передача
В матче против «Пармы» Бингэм вышел в стартовом составе и провел на паркете 23 минуты.
Следующий матч УНИКС проведет на домашнем паркете 11 октября в 16:30 мск против екатеринбургского «Уралмаша».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».