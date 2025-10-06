Индия начала переговоры с Россией о закупке еще пяти партий ЗРК С-400

Ожидается, что сделка будет завершена до визита президента России Владимира Путина в страну в декабре

Индия начала переговоры с Россией о приобретении пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

— Высшее руководство Министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии, — говорится в сообщении издания.

Как сообщает телеканал India TV, стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. Предполагается, что три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий.

Ожидается, что сделка будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года на сумму $5,43 млрд за пять полковых комплектов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже получила первые три батареи, которые, по данным СМИ, прикрывают пограничный с Китаем сектор Ладакх и границу Индии с Пакистаном.

Сообщается, что в ходе операции «Синдур», проведенной в мае, система С-400 сыграла важную роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана.

Рената Валеева