«Ак Барс» обыграл «Амур» в домашнем матче
Счет к концу игры составил 3:1
«Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче КХЛ со счетом 3:1.
На 11-й минуте счет открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Владимир Алистров и Никита Лямкин. На 36-й минуте казанцы удвоили преимущество в счете благодаря голу в большинстве в исполнении Григория Денисенко с передач Митчелла Миллера и Александра Хмелевски. «Амуру» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — отличился Олег Ли. Голом в пустые ворота отметился Кирилл Семенов.
Таким образом, «Ак Барс» выиграл у «Амура» второй матч кряду. Счет в игре 3 октября составил 5:1.
