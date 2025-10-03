«Ак Барс» разгромил «Амур» в Казани в матче с шестью заброшенными шайбами

Третья победа «барсов» в четырех последних играх КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» разгромил в Казани «Амур» со счетом 5:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех играх турнира.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Яшкин, по разу шайбы забросили Илья Сафонов, Брэндон Биро и Григорий Денисенко. За «Амур» единственный гол забил Кирилл Слепец.

Для американского форварда Биро гол стал дебютным после приезда в Россию и за казанскую команду. Нападающие «барсов» Владимир Алистров и Илья Сафонов набрали свои сотые баллы за результативность в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Ак Барса» стало 11 набранных очков, у «Амура» осталось восемь баллов. В воскресенье команды проведут еще один очный поединок в Казани.

За «Ак Барс» против хабаровчан не смогли сыграть травмированные вратарь Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Александр Барабанов.

«Ак Барс» — «Амур» — 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

Голы:

0:1 — Слепец (Соловьев, 01:28);

1:1 — Сафонов (Лямкин, 06:41, 4х5);

2:1 — Яшкин (Алистров, Марченко, 13:01);

3:1 — Яшкин (40:29);

4:1 — Биро (Сафонов, Миллер, 44:58);

5:1 — Денисенко (Сафонов, Пустозеров, 52:15).

Зульфат Шафигуллин