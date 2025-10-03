«Ак Барс» разгромил «Амур» в Казани в матче с шестью заброшенными шайбами
Третья победа «барсов» в четырех последних играх КХЛ
«Ак Барс» разгромил в Казани «Амур» со счетом 5:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех играх турнира.
В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Яшкин, по разу шайбы забросили Илья Сафонов, Брэндон Биро и Григорий Денисенко. За «Амур» единственный гол забил Кирилл Слепец.
Для американского форварда Биро гол стал дебютным после приезда в Россию и за казанскую команду. Нападающие «барсов» Владимир Алистров и Илья Сафонов набрали свои сотые баллы за результативность в матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В активе «Ак Барса» стало 11 набранных очков, у «Амура» осталось восемь баллов. В воскресенье команды проведут еще один очный поединок в Казани.
За «Ак Барс» против хабаровчан не смогли сыграть травмированные вратарь Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Александр Барабанов.
«Ак Барс» — «Амур» — 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
Голы:
0:1 — Слепец (Соловьев, 01:28);
1:1 — Сафонов (Лямкин, 06:41, 4х5);
2:1 — Яшкин (Алистров, Марченко, 13:01);
3:1 — Яшкин (40:29);
4:1 — Биро (Сафонов, Миллер, 44:58);
5:1 — Денисенко (Сафонов, Пустозеров, 52:15).
