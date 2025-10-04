Губернатор Самарской области Федорищев посетил футбол в Казани
Чиновник смотрит матч «Рубина» и самарских «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прибыл в Казань для посещения футбольного матча. В субботу в столице Татарстана играют казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федорищев присутствует на стадионе «Ак Барс Арена» рядом с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. К 10-й минуте игры «Рубин» и «Крылья Советов» пока не открыли счет.
Федорищев и Минниханов перед матчем обсудили вопросы расширения сотрудничества между Самарской областью и Татарстаном.
«Рубин» после десятого тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» идут десятыми, отставая от казанцев на три очка.
