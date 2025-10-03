В России спрогнозировали сокращение поголовья овец и коз на 8% к концу года

Численность мелкого рогатого скота сокращается последние пять лет

Фото: Реальное время

Поголовье овец и коз в России может сократиться на 1,5 млн голов (около 8%) к концу 2025 года. Об этом сообщила замглавы департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Маргарита Александрова, пишет «Парламентская газета».

Снижение наблюдается во всех категориях российских хозяйств. В Минсельхозе ожидают, что общее количество овец и коз уменьшится с 19,1 млн голов в 2024 году до 17,65 млн в 2025 году.

В министерстве констатировали, что численность мелкого рогатого скота в России сокращается последние 5 лет. В 2020 году в стране насчитывалось более 21,6 млн голов, а к 2023 году показатель упал до 20,27 млн. Наиболее значительное сокращение за этот период произошло в хозяйствах населения (более 16%) и сельскохозяйственных организациях (14,5%). На фермах поголовье сократилось на 5%.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Несмотря на общее снижение численности, Александрова отметила положительные тенденции в производстве баранины. В крестьянских хозяйствах производство баранины за последние 5 лет увеличилось на 7%, а крупные аграрные компании продемонстрировали 14-процентный рост.

Ранее Рустам Минниханов отметил вклад животноводов, обеспечивающих лидерство Татарстана по производству молока. Традиционными лидерами он назвал Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы. Был отмечен и Мензелинский район за наибольший прирост поголовья и производства мяса крупного рогатого скота, а также Тукаевский район как центр промышленного свиноводства и птицеводства.

Рената Валеева