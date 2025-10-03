Минниханов оценил урожай Татарстана: «Наша задача — выходить на внешние рынки»

Раис республики поздравил работников агропромышленного комплекса

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников агропромышленного комплекса и всех, кто причастен к сельскому хозяйству, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное мероприятие прошло в МВЦ «Казань Экспо».

Минниханов отметил достойный урожай, выращенный в этом году: 4,5 млн тонн зерна (с учетом кукурузы на зерно), планируется собрать 2,3 млн тонн сахарной свеклы, более 1,1 млн тонн картофеля и овощей, а также заготовлено достаточное количество кормов для зимовки скота.

— Это — результат профессионализма и трудолюбия наших аграриев, за что им большое спасибо, — подчеркнул раис Татарстана.

Наибольшее количество зерновых намолочено в Буинском, Тетюшском и Арском районах. Отмечены высокие результаты сельхозпредприятий «Цильна» (Дрожжановский р-н), «Тукаевский» (Атнинский р-н), «Вахитово» (Кукморский р-н), а также агрохолдингов «Чистополье», «Продпрограмма», «Август-Агро».

Реальное время / realnoevremya.ru

Минниханов особо отметил вклад животноводов, обеспечивающих лидерство республики по производству молока. Традиционными лидерами являются Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы. Был отмечен и Мензелинский район за наибольший прирост поголовья и производства мяса крупного рогатого скота, а также Тукаевский район как центр промышленного свиноводства и птицеводства.

Раис Татарстана подчеркнул, что благодаря труду аграриев Татарстан полностью обеспечен основными продуктами питания, занимает первое место по объемам производства в ПФО и входит в тройку лидеров по России.

— С учетом таких достижений наша задача — выходить на внешние рынки. Отрадно, что ежегодно растет объем экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной в республике, — отметил Минниханов.

Он также подчеркнул важность развития перерабатывающих производств и поддержания инвестиционных проектов, приведя в пример новый завод по переработке и консервированию картофеля «Чисто Фри».

Минниханов отметил ключевую роль развития личных подсобных хозяйств как источника дохода для тысяч семей и опоры для сел и деревень.

Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров и развитию научного потенциала в сельском хозяйстве. В 2025 году увеличена единовременная выплата молодым специалистам до 750 тыс. рублей для привлечения их на село.

Рената Валеева