В Татарстане заметно снизился ущерб от телефонных мошенников

Это может быть связано с введением ограничения на продажу банковских карт, сим-карт и аккаунтов

Фото: Реальное время

За последние три месяца в Татарстане зафиксировано существенное снижение финансового ущерба от действий телефонных мошенников. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничества управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов на пресс-конференции.

По данным правоохранительных органов, динамика снижения ущерба выглядит следующим образом: если в июне сумма потерь составляла 953 млн рублей, то уже в июле она сократилась до 575 млн рублей. В августе показатель снизился до 404 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты связывают положительную динамику с вступлением в силу новых законодательных мер, направленных на борьбу с мошенничеством. В частности, были введены ограничения на продажу банковских карт, сим-карт и аккаунтов.

Прокурор отдела по надзору за следствием органов внутренних дел прокуратуры РТ Булат Закиров дополнил информацию, сообщив, что с начала года прокуратура республики инициировала 100 заявлений о признании недействительными кредитных договоров, которые были заключены под влиянием мошенников.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане мошенники за семь месяцев похитили более 3 млрд рублей, а еженедельный ущерб достигает 100 млн. Подробнее о том, как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова