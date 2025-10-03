Прокуратура проверит «Альметьевскгаз» и УК после отравления двух детей угарным газом

Инцидент произошел накануне в доме №4 на улице Толстого

Фото: Реальное время

Альметьевская городская прокуратура начала проверку ЭПУ «Альметьевскгаз» и управляющей компании ООО АСЦЖЖ в связи с отравлением угарным газом двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка организована для установления соблюдения ответственными лицами требований законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По предварительной информации, инцидент произошел накануне в доме №4 на улице Толстого. Пострадавшие дети 2015 и 2022 годов рождения были доставлены в детскую больницу Альметьевска. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Первый случай отравления угарным газом, вызванный обогревом квартиры с помощью газовой плиты, был зафиксирован в сентябре в Татарстане.



Рената Валеева