В аэропортах Казани, Самары и Уфы задержали рейсы для более 2 000 пассажиров

15:09, 03.10.2025

Ситуацию под контроль взяли транспортные прокуратуры регионов

Фото: Реальное время

3 октября в аэропортах Казани, Самары и Уфы произошли массовые задержки авиарейсов. Причиной стали различные факторы, включая ограничения использования воздушного пространства, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Сообщается, что более 2 тыс. пассажиров, среди которых есть несовершеннолетние, ожидают вылета своих рейсов. В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав авиапассажиров в трех городах региона. Надзорные мероприятия проводят Татарская, Куйбышевская и Уфимская транспортные прокуратуры.

Для удобства пассажиров в аэропортах организованы мобильные приемные. Здесь граждане могут получить консультации и помощь в защите своих прав в период ожидания вылетов.

Ранее сообщалось, что из Казани откроют новые рейсы в Египет.

Наталья Жирнова

