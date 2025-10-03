Новости общества

Татарстанские писатели вошли в состав общероссийского союза

14:28, 03.10.2025

Это стало известно на внеочередном съезде литераторов в Казани

Фото: Tom Hermans для Unsplash

В Казани на внеочередном съезде Союза писателей Татарстана стало известно, что татарстанских литераторов объединили с Союзом писателей России.

Среди почетных гостей присутствовали помощник президента РФ, председатель Союза писателей России Владимир Мединский и ответственный секретарь организации Николай Иванов, ранее возглавлявший СП РФ. Со стороны руководства Татарстана в мероприятии участвовали вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов и замминистра культуры РТ Дамир Нотфуллин.

Из 179 делегатов только три человека проголосовали против, один воздержался.

Ранее Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей России, а на II Форуме БРИКС «Традиционные ценности», который проходит в Бразилиа, объявлен длинный список Литературной премии БРИКС.

Наталья Жирнова

