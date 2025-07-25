Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей России

Союз писателей получит 100% акций издательства, находящихся в федеральной собственности. Передача должна завершиться в течение полугода

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче издательства «Художественная литература» Союзу писателей России. Это решение опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Согласно указу, Союз писателей получит 100% акций издательства, находящихся в федеральной собственности. Передача должна завершиться в течение полугода.

Идея о передаче издательства возникла на заседании Совета по культуре и искусству в марте, когда председатель правления Союза писателей Николай Иванов обратился к президенту с этой просьбой.

Издательство «Художественная литература» было основано в 1930 году при участии известного писателя Максима Горького. В советское время оно стало крупнейшим издателем художественной литературы, выпустив такие серии, как «Библиотека всемирной литературы» и «Классики и современники».

Анастасия Фартыгина