Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей России
Союз писателей получит 100% акций издательства, находящихся в федеральной собственности. Передача должна завершиться в течение полугода
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче издательства «Художественная литература» Союзу писателей России. Это решение опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
- Согласно указу, Союз писателей получит 100% акций издательства, находящихся в федеральной собственности. Передача должна завершиться в течение полугода.
Идея о передаче издательства возникла на заседании Совета по культуре и искусству в марте, когда председатель правления Союза писателей Николай Иванов обратился к президенту с этой просьбой.
Издательство «Художественная литература» было основано в 1930 году при участии известного писателя Максима Горького. В советское время оно стало крупнейшим издателем художественной литературы, выпустив такие серии, как «Библиотека всемирной литературы» и «Классики и современники».
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