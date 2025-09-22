Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по уровню медианной зарплаты

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял 27-е место среди регионов России по уровню медианной заработной платы во втором квартале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, пишет РИА «Новости».

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Медианная зарплата в Татарстане во втором квартале 2025 года оказалась примерно равной среднероссийскому показателю (отношение медианной зарплаты региона к значению по РФ — 1,0). Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тысячу рублей, а отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,8.

Эксперты отмечают, что сохраняющийся кадровый дефицит на рынке труда стимулирует конкуренцию между работодателями, что, в свою очередь, способствует росту заработных плат. Во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России почти достигла 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В конце рейтинга расположились регионы, где отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг не превышает двух раз. К ним относятся Калмыкия, Крым, Севастополь, Алтайский край, Ивановская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

В 2025 году разрыв в доходах между самыми богатыми и бедными россиянами сократился до 7,5 раза — это минимальный показатель с 2000 года.

Рената Валеева