Прокуратура оспорила домашний арест замглавы Зеленодольска по делу о взятке

Надзорное ведомство хочет пересадить Николая Бызина в СИЗО

Фото: Реальное время

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность решения о мере пресечения ВИП-чиновника и депутата Зеленодольска Николая Бызина, обвиняемому во взятке участками на 1,4 млн рублей. Прокуратура считает, что домашний арест для него — слишком мягкая мера пресечения, отмечают источники «Реального времени».

Решение Вахитовского суда Казани по замглавы Зеленодольска оспорил помощник прокурора района Михаил Житлов. Именно он на заседании 19 сентября возражал против ходатайства Следкома о домашнем аресте для фигуранта коррупционного дела и настаивал на его водворении в СИЗО. Заметим, что подобную позицию прокуратура занимает крайне редко, но и следствие по делам о взятках в особо крупном размере обычно настаивает на реальном аресте.

В своем апелляционном представлении представитель надзорного ведомства просил отменить решение о домашнем аресте и вернуть ходатайство на пересмотр в районный суд.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Напомним, Николая Бызина задержали 17 сентября, а 19-го предъявили обвинение в получении незаконного вознаграждения. Взяткой в ФСБ и СК считают не денежные средства, а право собственности на четыре земельных участка общей стоимостью 1,4 млн рублей — каждый в шесть соток. Находится этот актив в коттеджном поселке Светлое Озеро Зеленодольского района. Причем доверенному лицу чиновника в июле 2022-го он перешел безвозмездно, а в 2024-м был продан Бызиным за 2 млн рублей.

Следователи полагают: участки передали представители компании ООО «Тесла» — взамен на обещание содействия по переводу дороги к поселку Светлое озеро в муниципальную собственность. Это избавило бы застройщика от финансового бремени по ее содержанию и ремонту. И такой перевод действительно состоялся, правда, в 2024 году.

По данным «Реального времени», факт отчуждения участков обвиняемый признал, и даже вернул 1,4 млн рублей прежнему собственнику еще до возбуждения дела, но на допросе в СК уверял — его полномочия заместителя главы не позволяли решать вопрос о переводе. Иначе говоря, вместо коррупции Бызин признался в мошенничестве.