В Госдуму внесли закон о бесплатных товарах, если цена на кассе выше ценника

Цель нового закона — повысить прозрачность цен в магазинах и защитить граждан от переплат

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает новый подход к защите прав потребителей. Если цена на кассе окажется выше, чем на ценнике, покупатель сможет получить товар бесплатно. Этот законопроект, получивший название «честный чек», разработали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди».

По словам авторов инициативы, цель нового закона — повысить прозрачность цен в магазинах и защитить граждан от переплат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Законопроектом предлагается ввести принцип «честный чек» как норму защиты прав потребителей». Это значит, что, если на кассе цена товара окажется выше, чем указано на ценнике, покупатель получит его бесплатно.

Такой подход заставит ретейлеров более внимательно следить за актуальностью ценников.

— В условиях действия правила «честный чек» заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет, — отмечается в документе. Это позволит сократить количество ошибок и сделает процесс покупок более приятным для потребителей.

Авторы законопроекта уверены, что введение «честного чека» поможет искоренить проблему ложных ценников и повысит ответственность в розничной торговле. Также предлагается установить право граждан на возврат уплаченной суммы без возврата товара, если цена в чеке превышает заявленную на ценнике.



