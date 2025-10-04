В январе — августе объем строительных работ в Татарстане составил 539 млрд рублей

По этому показателю республика уступает только Москве

Фото: Артем Дергунов

По итогам января — августа 2025 года объем строительных работ в Татарстане составил 539 млрд рублей. Это на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Среди субъектов России по этому показателю Татарстан уступил только Москве — 1,3 трлн рублей. В топ-5 также вошли Подмосковье (476 млрд рублей), Санкт-Петербург (404,7 млрд рублей) и Свердловская область (399,6 млрд рублей).

В целом объем строительных работ в Приволжском федеральном округе составил 1,7 трлн рублей (-1,9% к аналогичному периоду прошлого года). По России — 10,6 трлн рублей (3,5%).

Ранее сообщалось, что в 2026—2028 годах на капремонт многоквартирных домов в Татарстане направят 25,6 млрд рублей.

Дарья Пинегина