В 2026—2028 годах на капремонт многоквартирных домов в Татарстане направят 25,6 млрд рублей
Программа охватит 2 117 домов, в которых проживают 416 тыс. татарстанцев
Программа охватит около 10% населения республики
Минстрой Татарстана опубликовал краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах республики в 2026—2028 годах. Программа охватит все города и районы Татарстана, включая Казань и Набережные Челны. Соответствующий проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную проверку.
Объем финансирования составит 25,6 млрд рублей. Большую часть — 17,8 млрд — составят средства собственников помещений. 4,5 млрд выделят из бюджета Татарстана, 3,2 млрд — из местных бюджетов. Еще 490,5 млн рублей — это средства, высвобождаемые в результате списания задолженности по отдельным бюджетным кредитам.
Программа охватит 2 117 домов площадью 11,1 млн квадратных метров, в которых проживают 416 тыс. татарстанцев (это около 10% от общего населения республики, — прим. ред.). Подробные параметры представлены ниже.
|
Год
|
Объем
|
Количество домов
|
Общая
|
Количество жителей
|
2026
|
9
|
706
|
3,8
|
144 829
|
2027
|
8,1
|
690
|
3,7
|
134 094
|
2028
|
8,4
|
721
|
4
|
138 050
|
Всего
|
25,6
|
2 117
|
11,1
|
416 973
За три года планируется отремонтировать 634,1 тыс. кв. метров крыши и заменить 884 лифта. Более подробная раскладка по объемам работ — в таблице ниже.
|
Перечень работ
|
Единица измерения
|
Объем работ
|
всего
|
в том числе
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
Ремонт крыши
|
тыс. кв. м
|
634,1
|
242,2
|
193,3
|
198,6
|
Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем, в том числе:
|
тыс. кв. м
|
2 317,8
|
934,2
|
679,8
|
703,8
|
электроснабжения
|
тыс. кв. м
|
606,8
|
228,6
|
179,6
|
198,6
|
теплоснабжения
|
тыс. кв. м
|
819,4
|
325
|
260,9
|
233,5
|
водоснабжения
|
тыс. кв. м
|
519,9
|
212
|
145,4
|
162,5
|
водоотведения
|
тыс. кв. м
|
281,8
|
112,1
|
78,3
|
91,4
|
газоснабжения
|
тыс. кв. м
|
89,9
|
56,5
|
15,6
|
17,8
|
Установка или замена общедомовых приборов учета
|
штук
|
16
|
14
|
0
|
2
|
Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии
|
штук
|
47
|
17
|
7
|
23
|
Замена лифтов
|
штук
|
884
|
99
|
423
|
362
|
Ремонт подвалов
|
тыс. кв. м
|
77,2
|
25,4
|
24,9
|
26,9
|
Ремонт фасада
|
тыс. кв. м
|
1 321,4
|
521
|
380,4
|
420
|
Утепление фасада
|
тыс. кв. м
|
254,3
|
90,5
|
85
|
78,8
|
Ремонт фундамента МКД
|
тыс. кв. м
|
7,2
|
3,1
|
1,3
|
2,8
|
Ремонт подъездов
|
тыс. кв. м
|
80,0
|
38,6
|
0
|
41,4
|
Ремонт системы противопожарной защиты
|
тыс. кв. м
|
42,9
|
24,5
|
11,9
|
6,5
|
Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов
|
тыс. кв. м
|
45,5
|
27,1
|
8,4
|
10
Финансирование предыдущего плана капремонта увеличилось с 18,3 до 25,3 млрд рублей
Предыдущий краткосрочный план был принят в декабре 2022-го на 2023—2025 годы. Изначально объем финансирования составлял 18,3 млрд рублей, однако его неоднократно увеличивали. Согласно последнему постановлению Кабмина Татарстана, он достиг 25,3 млрд рублей.
Согласно последним данным Минстроя Татарстана, план по капремонту многоквартирных домов в этом году завершили на 90%. О полном завершении работ отчитались 19 муниципальных образований. Всего планировалось отремонтировать 827 МКД — в 577 домах ремонт завершился, в 260 — продолжается.
