В 2026—2028 годах на капремонт многоквартирных домов в Татарстане направят 25,6 млрд рублей

13:20, 01.10.2025

Программа охватит 2 117 домов, в которых проживают 416 тыс. татарстанцев

Фото: Максим Платонов

Программа охватит около 10% населения республики

Минстрой Татарстана опубликовал краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах республики в 2026—2028 годах. Программа охватит все города и районы Татарстана, включая Казань и Набережные Челны. Соответствующий проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную проверку.

Объем финансирования составит 25,6 млрд рублей. Большую часть — 17,8 млрд — составят средства собственников помещений. 4,5 млрд выделят из бюджета Татарстана, 3,2 млрд — из местных бюджетов. Еще 490,5 млн рублей — это средства, высвобождаемые в результате списания задолженности по отдельным бюджетным кредитам.

Программа охватит 2 117 домов площадью 11,1 млн квадратных метров, в которых проживают 416 тыс. татарстанцев (это около 10% от общего населения республики, — прим. ред.). Подробные параметры представлены ниже.

Год

Объем
финансирования, млрд рублей

Количество домов

Общая
площадь
домов, млн кв. метров

Количество жителей

2026

9

706

3,8

144 829

2027

8,1

690

3,7

134 094

2028

8,4

721

4

138 050

Всего

25,6

2 117

11,1

416 973

За три года планируется отремонтировать 634,1 тыс. кв. метров крыши и заменить 884 лифта. Более подробная раскладка по объемам работ — в таблице ниже.

Перечень работ

Единица измерения

Объем работ

всего

в том числе

2026 год

2027 год

2028 год

Ремонт крыши

тыс. кв. м

634,1

242,2

193,3

198,6

Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем, в том числе:

тыс. кв. м

2 317,8

934,2

679,8

703,8

электроснабжения

тыс. кв. м

606,8

228,6

179,6

198,6

теплоснабжения

тыс. кв. м

819,4

325

260,9

233,5

водоснабжения

тыс. кв. м

519,9

212

145,4

162,5

водоотведения

тыс. кв. м

281,8

112,1

78,3

91,4

газоснабжения

тыс. кв. м

89,9

56,5

15,6

17,8

Установка или замена общедомовых приборов учета

штук

16

14

0

2

Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии

штук

47

17

7

23

Замена лифтов

штук

884

99

423

362

Ремонт подвалов

тыс. кв. м

77,2

25,4

24,9

26,9

Ремонт фасада

тыс. кв. м

1 321,4

521

380,4

420

Утепление фасада

тыс. кв. м

254,3

90,5

85

78,8

Ремонт фундамента МКД

тыс. кв. м

7,2

3,1

1,3

2,8

Ремонт подъездов

тыс. кв. м

80,0

38,6

0

41,4

Ремонт системы противопожарной защиты

тыс. кв. м

42,9

24,5

11,9

6,5

Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

тыс. кв. м

45,5

27,1

8,4

10

Финансирование предыдущего плана капремонта увеличилось с 18,3 до 25,3 млрд рублей

Предыдущий краткосрочный план был принят в декабре 2022-го на 2023—2025 годы. Изначально объем финансирования составлял 18,3 млрд рублей, однако его неоднократно увеличивали. Согласно последнему постановлению Кабмина Татарстана, он достиг 25,3 млрд рублей.

взято с сайта kzn.ru

Согласно последним данным Минстроя Татарстана, план по капремонту многоквартирных домов в этом году завершили на 90%. О полном завершении работ отчитались 19 муниципальных образований. Всего планировалось отремонтировать 827 МКД — в 577 домах ремонт завершился, в 260 — продолжается.

Дарья Пинегина

ОбществоИнфраструктура Татарстан

