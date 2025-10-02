Новости общества

01:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра на Татарстан и Казань опустится туман

21:17, 02.10.2025

Его стоит ожидать в ночь на 3 октября и утром 3 октября.

Завтра на Татарстан и Казань опустится туман
Фото: Мария Зверева

Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможном ухудшении погодных условий в ночь на 3 октября и утром 3 октября.

По данным синоптиков, на территории республики и в Казани местами ожидается туман.

В Татарстане в ближайшие трое суток сохранится устойчивая сухая и солнечная погода, обусловленная влиянием обширного антициклона с центром над Санкт-Петербургом. Подробнее — в материале.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также