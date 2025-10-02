Завтра на Татарстан и Казань опустится туман
Его стоит ожидать в ночь на 3 октября и утром 3 октября.
Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможном ухудшении погодных условий в ночь на 3 октября и утром 3 октября.
По данным синоптиков, на территории республики и в Казани местами ожидается туман.
В Татарстане в ближайшие трое суток сохранится устойчивая сухая и солнечная погода, обусловленная влиянием обширного антициклона с центром над Санкт-Петербургом. Подробнее — в материале.
