На этой неделе в Татарстане сохранится сухая и солнечная погода с ночными заморозками

В выходные воздух прогреется до +17

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие трое суток сохранится устойчивая сухая и солнечная погода, обусловленная влиянием обширного антициклона с центром над Санкт-Петербургом. Однако жителям стоит готовиться к значительным суточным колебаниям температуры и ночным заморозкам. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

3 октября Татарстан будет располагаться в центральной части антициклона. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем ожидается от +11 до +16. В ночные и утренние часы высока вероятность образования туманов.

4 и 5 октября под влиянием западной периферии антициклона сохранится устойчивая сухая погода. Ночью температура будет варьироваться от 0 до +5, местами на юге и востоке республики возможны заморозки до -5. Днем воздух прогреется от +11 до +17.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит до +2 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15.

Рената Валеева