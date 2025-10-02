В Татарстане формируют рабочую группу при кабмине для спасения старой мозаики

В республике насчитывается около двух тысяч подобных объектов

Фото: Вячеслав Кириллин

В Лаишевском районе прошел субботник по очистке советской мозаичной остановки «Зеленый бор», посвященной Олимпиаде-80. Волонтеры убрали листовки, наклейки и смыли граффити, чтобы сохранить редкий образец монументального искусства. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В середине сентября была демонтирована мозаичная остановка на 23-м километре Матюшинского тракта, посвященная татарским сказкам. По словам местных жителей, автором панно был заслуженный деятель республики Шамиль Нигматуллин. Сейчас на обновленной остановке наносят те же рисунки краской, что, по мнению неравнодушных граждан, является неравноценной заменой.

Оказалось, что мозаичную остановку снесли в рамках строительства кольцевого движения. Главная проблема заключается в том, что эти уникальные образцы советской эпохи не признаны объектами культурного наследия.

В Татарстане насчитывается около двух тысяч подобных объектов. Для их сохранения формируют рабочую группу при кабмине. Полный реестр объектов представят в середине октября на заседании межведомственной комиссии.



В прошлом казанцы уже сталкивались с утратой таких объектов: со стены центрального автовокзала исчезла роспись «Дороги Татарии», а на фасаде здания КНИТУ-КХТИ уничтожили работу «Химия».

Рената Валеева