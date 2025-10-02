Замначальника татарстанской таможни стала Алия Абдрахманова

Она работает в таможенной сфере с 2001 года

Фото: Динар Фатыхов

Приказом Федеральной таможенной службы на должность замначальника татарстанской таможни назначена Алия Абдрахманова. Об этом сообщили на портале службы.



Профессиональный путь Алии Абдрахмановой в таможенных органах начался 16 октября 2001 года. Свою карьеру она начала с должности специалиста. За время службы проявила себя как высококвалифицированный специалист.



Абдрахманова имеет высшее квалификационное звание «Мастер».

— Сфера деятельности А.К. Абдрахмановой — обеспечение реализации кадровой политики в таможне и подчиненных таможенных постах, организация патриотического воспитания, — говорится в сообщении.

Ранее Игорь Руденя стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

Наталья Жирнова