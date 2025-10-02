С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки и правила парковки

Одним из ключевых изменений станет появление вертикального знака «Стоп-линия»

Фото: взята с сайта Росстандарта

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения в ГОСТ, касающиеся организации дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Одним из ключевых изменений станет появление вертикального знака «Стоп-линия», который будет устанавливаться в местах, где невозможно разместить традиционный горизонтальный знак. В перечень новых знаков также войдет знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». По мнению экспертов, это нововведение поможет сохранить автомобили и повысить комфорт передвижения. На дорогах также появится знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1), который поможет водителям своевременно реагировать на участников движения с ограничениями по слуху.

Изменения коснутся и парковочного пространства. Размеры парковочных мест вдоль края проезжей части будут уменьшены: вместо нынешних 2,5 на 6,5 метроа они составят 2,25 на 6,5 метров. Такое решение направлено на оптимизацию использования дорожного пространства.

По словам Павла Федяева, над разработкой поправок специалисты работали более трех лет, стремясь снизить визуальный шум на дорогах и повысить безопасность движения. Подробнее, почему в Казани игнорируют проблему колейности на крупных магистралях, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова