В Набережных Челнах построили новый жилой дом на 76 квартир

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации

Фото: Артем Дергунов

В жилом комплексе «Авиатор» города Набережные Челны завершилось строительство нового трехэтажного дома. 1 октября 2025 года Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщили в пресс-служба Инспекции ГСН РТ.

Новостройка расположена по ул. Жданова в микрорайоне Красные Челны и является шестым домом в рамках малоэтажной жилой застройки. Здание представляет собой трехсекционный дом с техническим подпольем, рассчитанный на 76 квартир общей площадью 3476,20 квадратного метра.

Для будущих жильцов создана современная инфраструктура: благоустроенная придомовая территория включает детскую игровую площадку и оборудованную автостоянку. Застройщиком выступило ООО СЗ «Инвестор», а проектированием занималось ООО «Стройпроект».

Наталья Жирнова