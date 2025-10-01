Эксперт: переплата по ипотеке позволит купить семь квартир в Казани, четыре в Москве
Величина переплаты составит 46,1 млн рублей
Россиянам, берущим ипотеку во второй половине 2025 года, придется переплатить настолько, что на эту сумму можно будет купить несколько квартир. Переплата по ипотеке позволит приобрести семь квартир в Казани, в Москве — четыре. Об этом рассказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина в беседе с «Газета.ru».
По ее словам, даже при покупке квартиры в Москве, где средняя стоимость составляет 11,8 млн рублей, при ипотечной ставке в 21,24% и минимальном первоначальном взносе в 10% на 25 лет, величина переплаты составит 46,1 млн рублей. Это 390% от стоимости самой квартиры.
— В ценах 2025 года на величину переплаты можно купить четыре квартиры в Москве или семь квартир в Казани. Средняя стоимость квартиры в Казани 6,3 млн рублей, — подчеркнула Ахмадуллина.
Аналитик отметила, что высокие ключевые ставки, несмотря на их влияние на ипотеку, пока не привели к снижению стоимости квадратных метров ни на вторичном, ни на первичном рынке.
В то же время, если житель Москвы со средней зарплатой в 161 тыс. рублей, по данным Мосстата, решит копить на квартиру самостоятельно, ему потребуется 73 месячных зарплаты.
Разница в стоимости самого дорогого и самого дешевого жилья составляет 25 раз. Жилье в столице Татарстана можно снять от 14 до 350 тыс. рублей.
