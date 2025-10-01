Эксперт: переплата по ипотеке позволит купить семь квартир в Казани, четыре в Москве

Величина переплаты составит 46,1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Россиянам, берущим ипотеку во второй половине 2025 года, придется переплатить настолько, что на эту сумму можно будет купить несколько квартир. Переплата по ипотеке позволит приобрести семь квартир в Казани, в Москве — четыре. Об этом рассказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина в беседе с «Газета.ru».

По ее словам, даже при покупке квартиры в Москве, где средняя стоимость составляет 11,8 млн рублей, при ипотечной ставке в 21,24% и минимальном первоначальном взносе в 10% на 25 лет, величина переплаты составит 46,1 млн рублей. Это 390% от стоимости самой квартиры.

— В ценах 2025 года на величину переплаты можно купить четыре квартиры в Москве или семь квартир в Казани. Средняя стоимость квартиры в Казани 6,3 млн рублей, — подчеркнула Ахмадуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналитик отметила, что высокие ключевые ставки, несмотря на их влияние на ипотеку, пока не привели к снижению стоимости квадратных метров ни на вторичном, ни на первичном рынке.

В то же время, если житель Москвы со средней зарплатой в 161 тыс. рублей, по данным Мосстата, решит копить на квартиру самостоятельно, ему потребуется 73 месячных зарплаты.

Разница в стоимости самого дорогого и самого дешевого жилья составляет 25 раз. Жилье в столице Татарстана можно снять от 14 до 350 тыс. рублей.

Рената Валеева