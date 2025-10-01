Кабмин рассмотрит возможность использования присадок для увеличения производства бензина

Принятие этих мер позволит дополнительно направить на внутренний рынок не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива в месяц

Правительство России изучает возможность использования присадок при производстве бензина для вовлечения в этот процесс нефтепродуктов, которые в настоящее время идут на экспорт. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА «Новости».

— Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идет на экспорт. Это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива, — сказал Новак.

Правительство также рассматривает и другие меры поддержки внутреннего топливного рынка, в том числе временное разрешение на использование монометиланилина (октаноповышающей присадки) при производстве бензина, обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличение импорта бензина из Белоруссии.

По оценкам, принятие этих мер позволит дополнительно направить на внутренний рынок не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива в месяц. Использование присадок может обеспечить дополнительно 50 тысяч тонн бензина в месяц.

В последнее время в России наблюдается рост биржевых и розничных цен на бензин, а в некоторых регионах возник дефицит топлива, в частности в Крыму введены ограничения на отпуск бензина.

Новак планирует провести 2 октября совещание по вопросам обеспечения топливом Крыма, Севастополя, новых регионов РФ и Белгородской области.

