В Казани частично ограничат движение по улице Журналистов
Ограничения будут действовать с 7 по 14 октября
В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Журналистов в связи с установкой светофора. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Ограничения будут действовать с 7 по 14 октября в районе домов №100а и 101а.
Напомним, ранее сообщалось о временном ограничении движения транспорта и парковки в столице Татарстана 4 и 5 октября в связи с проведением Казанского национального полумарафона. Подробнее — в материале «Реального времени».
