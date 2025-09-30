В Казани 4 и 5 октября перекроют ряд улиц из-за полумарафона

Основные ограничения придутся на утро 5 октября

В связи с проведением Казанского национального полумарафона 4 и 5 октября в столице Татарстана будет временно ограничено движение транспорта и парковка на ряде участков дорог. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация».

Основные ограничения придутся на утро 5 октября. Ниже представлен список перекрытых участков с указанием времени действия ограничений:

4 октября:

с 16:00 до 11:30 5 октября — территория напротив стоянки по ул. Кремлевская Набережная.

5 октября:

с 06:00 до 10:00 — ул. Вишневского (в обоих направлениях от съезда с ул. Н. Ершова до моста «Миллениум»);

с 06:00 до 10:00 — мост «Миллениум» (полное ограничение движения);

с 06:00 до 10:00 — ул. Подлужная (от ул. Толстого до моста «Миллениум»);

с 06:00 до 10:00 — ул. Ф. Амирхана (от заезда в тоннель на мост «Миллениум» до моста «Миллениум», полное ограничение движения);

с 06:00 до 10:00 — дорога под мостом «Миллениум» (от ул. С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до дороги между домами с адресами: ул. А. Козина, 2 и ул. Ф. Амирхана, 1г);

с 06:00 до 10:00 — ул. Ф. Амирхана (от ул. А. Козина, 2 до ул. С. Хакима);

с 06:00 до 10:30 — ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской, ограничение в обоих направлениях движения с возможностью сквозного проезда со стороны улиц А. Козина и Нигматуллина);

с 06:00 до 10:30 — кольцо по ул. Чистопольской (от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольской, ограничение двух правых полос движения);

с 06:00 до 10:30 — ул. Чистопольская (от кольца по ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения);

с 06:00 до 10:30 — вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

с 06:00 до 11:00 — ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, ограничение движения в обоих направлениях);

с 06:30 до 11:30 — ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, ограничение в обоих направлениях движения);

с 06:30 до 11:30 — Кремлевская дамба (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк, ограничение движения в обоих направлениях);

с 06:30 до 11:30 — ул. Пролетарская (ограничение движения в обоих направлениях);

с 06:30 до 11:30 — подъем с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу;

с 06:30 до 11:30 — съезд с Кремлевской дамбы к ул. Кремлевская Набережная;

с 06:30 до 11:30 — от ул. Ташаяк до площади Тысячелетия (ограничение движения в обоих направлениях);

с 06:30 до 11:30 — съезд по направлению от площади Тысячелетия до ул. Батурина;

с 06:30 до 11:30 — ул. Батурина (от ул. К. Маркса до ул. Кремлевская Набережная, полное ограничение движения);

с 06:30 до 11:30 — ул. Кремлевская Набережная (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, ограничение движения в обоих направлениях).

Рената Валеева