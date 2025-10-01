Файзуллин заявил о низкой производительности труда на стройках

Он предложил рассмотреть возможность распределения выпускников бюджетных мест после вузов по профильным организациям

Фото: Михаил Захаров

Низкая производительность труда приводит к значительным отставаниям в сроках выполнения работ на строительных площадках в России. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщает «Интерфакс».

— Самое главное — это производительность труда. Мы большую часть работ отстаем во времени: если, допустим, по нашему нормативу один куб кладки каменщик должен за рабочее время выложить, то он почему-то делает эту работу за полтора дня. Мы так производительность труда не поднимем в стройке, — отметил министр.

Файзуллин также указал на проблемы с внутренней логистикой на стройках: «В целях экономии (...) подрядные организации ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали необходимую скорость работы. Оборачиваемость капитала в стройке должна быть гораздо выше, тогда будет и производительность лучше».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава Минстроя подчеркнул, что одним из ключевых вопросов для достижения технологического суверенитета отрасли является вопрос кадров. Он предложил рассмотреть возможность распределения выпускников бюджетных мест после вузов по профильным организациям.

Напомним, в начале 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» по реализации концепции подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.

Рената Валеева