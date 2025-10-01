Файзуллин заявил о низкой производительности труда на стройках
Он предложил рассмотреть возможность распределения выпускников бюджетных мест после вузов по профильным организациям
Низкая производительность труда приводит к значительным отставаниям в сроках выполнения работ на строительных площадках в России. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщает «Интерфакс».
— Самое главное — это производительность труда. Мы большую часть работ отстаем во времени: если, допустим, по нашему нормативу один куб кладки каменщик должен за рабочее время выложить, то он почему-то делает эту работу за полтора дня. Мы так производительность труда не поднимем в стройке, — отметил министр.
Файзуллин также указал на проблемы с внутренней логистикой на стройках: «В целях экономии (...) подрядные организации ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали необходимую скорость работы. Оборачиваемость капитала в стройке должна быть гораздо выше, тогда будет и производительность лучше».
Глава Минстроя подчеркнул, что одним из ключевых вопросов для достижения технологического суверенитета отрасли является вопрос кадров. Он предложил рассмотреть возможность распределения выпускников бюджетных мест после вузов по профильным организациям.
Напомним, в начале 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» по реализации концепции подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.
