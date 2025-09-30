Казань заняла второе место в России по стоимости новостроек

Несмотря на общий застой цен, количество предложений о продаже квартир здесь выросло на 3,3%

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре Казань стала вторым мегаполисом России после Москвы по стоимости квартир в новостройках. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Яндекс Недвижимость».

— На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты традиционно первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений, — комментирует коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медианная цена квадратного метра в столице Татарстана составила 243 тыс. рублей, при этом за месяц показатель не изменился. Несмотря на общий застой цен, количество предложений о продаже новостроек здесь выросло на 3,3%. Средняя стоимость квартиры в новостройке достигает 13,1 млн рублей.



Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках остается Москва с показателем 478 тыс. рублей за квадратный метр. За Казанью следуют Санкт-Петербург (294 тыс. руб./кв.м), Нижний Новгород (197 тыс. руб./кв.м) и Уфа (169 тыс. руб./кв.м).

Спрос на долевое участие в новостройках в Татарстане вырос почти на 90%.

Наталья Жирнова