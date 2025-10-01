Минниханов подписал указ о тройном повышении премий для молодых ученых — до 138 тысяч

До этого данная премия составляла 44 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении поддержки молодых ученых региона. Согласно документу, премия увеличивается более чем в три раза.

Ранее сумма премии для молодых ученых составляла 44 тыс. рублей. Теперь, согласно новому документу, молодым ученым будут выплачивать 138 тыс. рублей, а получать ее ежегодно будет 40 человек.

Премии предназначены для поощрения научных работ в наиболее перспективных направлениях развития республики. В их числе фундаментальные науки: математика, физика, химия, астрономия и смежные области исследований.

Ранее преподаватель казанского университета вошел в список самых цитируемых ученых мира. Также КФУ получит грант на 2,8 млрд для развития образовательных программ.

Наталья Жирнова