Минниханов подписал указ о тройном повышении премий для молодых ученых — до 138 тысяч
До этого данная премия составляла 44 тыс. рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении поддержки молодых ученых региона. Согласно документу, премия увеличивается более чем в три раза.
Ранее сумма премии для молодых ученых составляла 44 тыс. рублей. Теперь, согласно новому документу, молодым ученым будут выплачивать 138 тыс. рублей, а получать ее ежегодно будет 40 человек.
Премии предназначены для поощрения научных работ в наиболее перспективных направлениях развития республики. В их числе фундаментальные науки: математика, физика, химия, астрономия и смежные области исследований.
Ранее преподаватель казанского университета вошел в список самых цитируемых ученых мира. Также КФУ получит грант на 2,8 млрд для развития образовательных программ.
