КФУ получит грант на 2,8 млрд для развития образовательных программ
Средства пойдут на помощь детям с аутизмом и развитие школ с углубленными предметами математики, естественных наук и технологии
Кабмин Татарстана намерен утвердить положение о предоставлении гранта Казанскому (Приволжскому) федеральному университету. Средства будут направлены на поддержку образовательных программ для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, а также на поддержку образовательных организаций с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей. Соответствующие постановления проходят антикоррупционную экспертизу.
В первом случае объем финансирования составит 31,9 млн рублей. Эти деньги пойдут на оплату труда сотрудников университета, задействованных в проекте, содержание помещений, приобретение необходимого инвентаря и материалов для занятий, а также уплату налогов и обязательных взносов.
Второй грант, размером 2,5 млрд рублей, подразумевает работы по повышению квалификации педагогов, а также на материальному поощрению педагогического коллектива.
Условия предоставления гранта включают достижение следующих показателей: сохранение не менее 80% обучающихся по профильным программам, увеличение доли победителей олимпиад до 5% от общего числа учащихся и повышение доли успешных выпускников до 10%.
