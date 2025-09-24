Преподаватель казанского университета вошел в список самых цитируемых ученых мира

Речь идет о заведующем лабораторией генетики старения и долголетия КГМУ Ильдусе Ахметове

Фото: Максим Платонов

Заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского медуниверситета (КГМУ), профессор Академии наук Татарстана Ильдус Ахметов вошел в список самых цитируемых ученых мира за 2025 год по данным Scopus. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Помимо этого, исследование Ахметова вошло в рейтинг лидеров Nature Index 2025 — один из основных индикаторов развития науки, который оценивает страны и их научные учреждения на основе количества работ, опубликованных в ведущих журналах. Работа казанского ученого была посвящена открытию ключевого гена воспалительного старения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ахметов создал проект под названием «Биобанк долгожителей Республики Татарстан», направленный на поиск генетических и средовых факторов здорового долголетия. Сотрудники КГМУ разработали диагностический комплекс для продления жизни и выявили ключевой ген-регулятор старения.

— В настоящее время ведется поиск препаратов, направленных на подавление его активности. Проект реализуется в рамках программы развития вуза на 2025— 2036 годы в рамках программы «Приоритет-2036», — подчеркнули в пресс-службе университета.

Галия Гарифуллина