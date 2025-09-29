Новости общества

Нетаньяху принес извинения Катару за нарушение суверенитета после удара по Дохе

21:15, 29.09.2025

Разговор состоялся из Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Разговор состоялся из Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в результате атаки.

Источник телеканала сообщает, что стороны могут обсудить компенсацию за инцидент. Однако сами извинения со стороны израильского премьера, по мнению телеканала, стали «значительным шагом», поскольку являлись условием Катара для возобновления посреднической роли в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Администрация президента Трампа считает, что без посредничества Катара будет сложно достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, и прекращении войны в палестинском анклаве.

Рената Валеева

