Выступление Дональда Трампа в ООН: что известно

Президент США Дональд Трамп впервые после своего возвращения на пост главы Белого дома выступил с речью на трибуне Генассамблеи ООН. Его выступление транслировалось в прямом эфире, оно было насыщено резкими заявлениями в адрес широкого круга международных проблем, стран-партнеров и самой ООН. Началом для него послужил технический сбой, а темой финала стала угроза уничтожения мира в случае ядерного конфликта.

Сначала Трамп сделал несколько колких замечаний в адрес принимающей стороны.

— Я получил от ООН две вещи: неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер, — заявил он. Президент США добавил, что не против выступать без суфлера, но пообещал «большие проблемы» тому, кто отвечал за работу аппаратуры.

Критика ООН и «рука лидерства»

Центральным объектом критики Трампа стала сама ООН. По его словам, ООН обладает «огромнейшим потенциалом», но не реализует его даже близко. Он утверждал, что организация никогда не помогала США в урегулировании «бесконечных войн».

В противовес этому бездействию Трамп заявил, что прибыл в Нью-Йорк, чтобы протянуть «руку американского лидерства» тем странам, которые готовы присоединиться к Штатам в построении более безопасного мира.

Ультиматум России и «позор» для Европы

Значительная часть речи была посвящена конфликту на Украине. Трамп отметил, что у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, и он «упорно работает» над прекращением войны. Однако он сразу же сопроводил это заявление прямым ультиматумом.

Американский лидер пригрозил ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если мирное урегулирование достигнуто не будет. При этом он подчеркнул, что эффективность санкций возможна лишь при условии, что Европа также их примет.

Европейские союзники США по НАТО подверглись особенно резкой критике. Трамп заявил, что даже страны альянса не прекратили закупки российской энергопродукции, о чем он, по его словам, узнал лишь две недели назад.

— Европа не может одновременно «воевать» с Россией и продолжать покупать ее нефть и газ. Это позор для них, — заявил он. Трамп пообещал обсудить этот вопрос с лидерами европейских стран уже во вторник. Кроме того, он назвал Китай и Индию основными «спонсорами» конфликта из-за продолжающихся закупок российских энергоносителей.

«Величайшая афера» и призыв отказаться от «зеленого надувательства»

Одним из самых ожидаемых моментов речи стала позиция Трампа по климатической проблематике, и он ее кардинально озвучил. Глобальное потепление он назвал «величайшей аферой всех времен», в которой участвуют собравшиеся.

— Никакого больше глобального потепления, никакого глобального похолодания! Все эти прогнозы оказались ошибочными, — утверждал президент США.

По его мнению, прогнозы об изменении климата делают «глупые люди», чья работа обошлась их странам «в целые состояния». Он призвал мир отказаться от «зеленого надувательства» (имея в виду зеленую энергетику), предупредив, что в противном случае страны «потерпят неудачу».

Жесткая позиция по миграции и ядерным угрозам

Не оставил Трамп без внимания и проблему нелегальной миграции, назвав ее разрушительной для стран. Он заявил, что Европу «захлестнула волна нелегальных мигрантов, какой прежде не было», и обвинил европейские правительства в бездействии.

— Ваши страны катятся в ад, — предупредил он.

В качестве контраста он привел политику США, где, по его словам, были приняты «решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции». Также прозвучала резкая критика в адрес мэра Лондона, которого Трамп назвал «ужасным, просто чудовищным», заявив, что город сильно изменился не в лучшую сторону.

Говоря о международной безопасности, Трамп предупредил, что применение ядерного оружия уничтожит мир, «и не будет никакой ООН». Кроме того, он призвал мировое сообщество полностью отказаться от разработки биологического оружия, назвав такие исследования «невероятно опасными».

США, по его словам, возглавят международные усилия по контролю за ним, а новая система верификации будет основана на базе искусственного интеллекта.

Коснулся Трамп и ситуации в Газе, призвав к немедленному прекращению войны и освобождению заложников, возложив ответственность за отказ от мирных предложений на «Хамас».



Анастасия Фартыгина