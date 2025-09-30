ЦБ не отрицает, что Дворец земледельцев может попасть на новую купюру

Речь идет банкноте в 1000 рублей

Фото: Артем Дергунов

Центральный банк России завершил работу над дизайном новой банкноты номиналом 1000 рублей. Совет директоров ЦБ одобрил окончательный вариант обновленной купюры, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Напомним, что ранее ЦБ проводил общественное голосование за главный символ для новой банкноты. Победу одержал теплоход «Метеор». На втором месте оказался казанский Дворец земледельцев, а третье место занял саратовский мост через Волгу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам главы ЦБ, на банкноте может быть размещено несколько символов, а не только победитель голосования. Окончательное решение о том, какие именно объекты будут изображены и как они будут расположены на купюре, примут художники Центрального банка.

На данный момент сам дизайн обновленной банкноты еще не представлен общественности.



Наталья Жирнова