Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» лидирует в голосовании по тысячерублевой купюре

Фото: Максим Платонов

Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» стал лидером голосования, организованного Центробанком России, и будет изображен на новой тысячерублевой купюре. Этот выбор был поддержали более 146 тыс. голосов.

На втором месте оказался Дворец земледельцев в Казани, который также получил 130 тыс. голосов.

Третье место занял Саратовский автомобильный мост через реку Волгу с результатом около 113 тыс. голосов.

Четвёртое место досталось памятнику Салавату Юлаеву в Уфе, за который проголосовали более 108 тыс. человек. Замыкает пятерку лидеров главный корпус Казанского федерального университета, набравший более 52 тыс. голосов.

Напомним, что голосование на выбор достопримечательности, которая войдет в дизайн будущей тысячерублевой купюры, заканчивается сегодня, 12 декабря.

Анастасия Фартыгина