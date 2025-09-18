В Челнах задержали начальника отдела исполкома Альберта Исмагилова

Его подозревают в получении взяток

В Набережных Челнах задержан начальник общего отдела исполкома Альберт Исмагилов. По данным Сhelny-biz.ru, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Сумма взятки может достигать одного миллиона рублей.

Сообщается, что с 2019 по 2025 год Исмагилов мог получать незаконное вознаграждение за своевременное принятие выполненных работ и подписание документов по муниципальным контрактам, например на техническое обслуживание здания городской администрации.

Ранее сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали замглавы Зеленодольского района Татарстана Николая Бызина, которого также подозревают в получении взятки.

Наталья Жирнова