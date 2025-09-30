В Татарстане из оборота изъято более 360 кг некачественной продукции

Это 16 партий в различных точках общественного питания

Роспотребнадзор Татарстана провел за восемь месяцев текущего года 100 плановых контрольно-надзорных мероприятий в организациях, которые занимаются производством и оборотом продуктов питания, половина из которых имеют нарушения обязательных требований СанПина. Об этом надзорное ведомство сообщило в телеграм-канале.

Результаты показали показали, что более чем в половине случаев (54%) выявлены нарушения обязательных требований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям безопасности. Наиболее распространенными нарушениями стали обнаружение бактерий группы кишечной палочки и стафилококка в таких продуктах, как роллы, салаты, кондитерские изделия и мясная продукция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, зафиксированы случаи несоответствия маркировки продукции требованиям технического регламента. По итогам экспертиз и выявления фактов недостоверного декларирования 13 деклараций о соответствии были признаны недействительными или приостановлены.

Из оборота изъято 16 партий некачественной продукции общим весом более 362 кг.

На прошлой неделе в Татарстане временно закрыли два кафе из-за отравления их посетителей.

Наталья Жирнова