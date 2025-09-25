В Казани закрыли кафе Brown Bear из-за отравления посетителей

По решению суда заведению запретили работать 14 суток

Суд приостановил работу кафе Brown Bear в Казани после случаев кишечной инфекции у посетителей. Заведение расположено по адресу улица Пушкина, 54/1. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

В кафе выявились серьезные нарушения санитарных норм. Там обнаружили проблемы с техпроцессами, отсутствие необходимых условий для приготовления блюд и недостаточное количество оборудования.

Также разделочный инвентарь не был промаркирован, а внутренняя отделка помещений имела повреждения. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечных палочек в пробах пищевой продукции и на руках повара. У пострадавших посетителей диагностировано пищевое отравление.

По результатам проверки суд принял решение о временном запрете деятельности кафе на 14 суток. В отношении владельца заведения составлены протоколы об административных правонарушениях. Ранее в Татарстане закрыли на 60 суток кафе «Зам-зам» из-за кишечной инфекции у посетителя.

Наталья Жирнова