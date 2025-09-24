В Татарстане закрыли на 60 суток кафе «Зам-зам» из-за кишечной инфекции у посетителя
У заведения изъяли более 42 кг продукции
В селе Черемшан в Татарстане временно прекращена деятельность кафе «Зам-Зам». Причиной послужило обращение посетителя с кишечной инфекцией, после чего была проведена проверка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану.
В заведении была обнаружена неправильная планировка производственных помещений. На кухне использовался немаркированный инвентарь, присутствовали насекомые, отсутствовали необходимые меры по борьбе с вредителями.
Также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки на различных поверхностях и оборудовании кухни, включая спецодежду и руки повара и оборудование для хранения продуктов. Кроме того, в кафе работали сотрудники без медкнижек.
В результате проверки с реализации было снято 9 партий продуктов общим весом 42,3 кг.
Черемшанский районный суд принял решение о временном приостановлении деятельности заведения на 60 суток. У пострадавшего посетителя диагностирована бактериальная кишечная инфекция, полный диагноз не уточняется.
Ранее в Челнах приостановили работу кафе «Ашхабад» из-за вспышки сальмонеллеза.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».