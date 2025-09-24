В Татарстане закрыли на 60 суток кафе «Зам-зам» из-за кишечной инфекции у посетителя

У заведения изъяли более 42 кг продукции

Фото: скриншот с сайта управления Роспотребнадзора по РТ

В селе Черемшан в Татарстане временно прекращена деятельность кафе «Зам-Зам». Причиной послужило обращение посетителя с кишечной инфекцией, после чего была проведена проверка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В заведении была обнаружена неправильная планировка производственных помещений. На кухне использовался немаркированный инвентарь, присутствовали насекомые, отсутствовали необходимые меры по борьбе с вредителями.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки на различных поверхностях и оборудовании кухни, включая спецодежду и руки повара и оборудование для хранения продуктов. Кроме того, в кафе работали сотрудники без медкнижек.

В результате проверки с реализации было снято 9 партий продуктов общим весом 42,3 кг.

Черемшанский районный суд принял решение о временном приостановлении деятельности заведения на 60 суток. У пострадавшего посетителя диагностирована бактериальная кишечная инфекция, полный диагноз не уточняется.

Ранее в Челнах приостановили работу кафе «Ашхабад» из-за вспышки сальмонеллеза.

Наталья Жирнова