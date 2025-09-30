Более 2 тыс. татарстанцев осваивают новые профессии

Это происходит по нацпроекту «Кадры»

Фото: Максим Платонов

По проекту нацпроект «Кадры» в Татарстане приступили к обучению новым профессиям 2 тыс. жителей региона, а в ближайшее время образовательный процесс начнется еще для 1 тыс. граждан. Об этом сообщает Минтруд РТ.

Особую активность проявляют граждане старше 50 лет — среди обучающихся их 284 человека. Также среди осваивающих новые профессии 330 участников СВО, безработных татарстанцев и граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

— Обучение проводится по обширному перечню востребованных на рынке труда профессий — в общей сложности 360 специальностей, утвержденных на заседании Межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Федеральные операторы предлагают гражданам 80 различных образовательных программ, охватывающих самые разные отрасли экономики — от промышленного производства до сферы услуг и IT-технологий, — сообщается в министерстве.



Планы на год предусматривают переобучение 5 тыс. татарстанцев. Ранее жители Казани рассказали, какие профессии считают самыми сложными.

Наталья Жирнова