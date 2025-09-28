Жители Казани рассказали, какие профессии считают самыми сложными

Самые сложные условия труда у шахтеров, считают горожане

Обладателями профессий с самыми сложными условиями труда казанцы назвали шахтеров (40,9% ответов), а также строителей, монтажников и кровельщиков (18,2%). Также горожане считают сложным труд врачей скорой помощи и сотрудников МЧС (по 4,5%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Honor.

Что касается самих казанцев, устают к концу рабочей недели 45,4% респондентов. Постоянно чувствуют утомление 15,9% опрошенных. Каждый день сталкиваются с рисками для здоровья большинство горожан — 81,8%.

75% казанцев сообщили, что развитие цифровизации облегчает их труд. Чаще всего они отдавали должное таким девайсам и технологиям, как:

смартфоны — 52,3% ответов;

сервисы автоматизации — 34,1%;

AI-ассистенты — 22,7%;

колонки с голосовым помощником — 27,3%;

умные часы — 18,2%.

Напомним, гавным критерием при выборе подработки для жителей Казани стал гибкий график — его отметила половина опрошенных. Также важны возможность совмещения с основной работой (36%) и прозрачность выплат (34%).



