Дания ввела мобилизацию резервистов из-за угрозы от неопознанных дронов

В субботу соседние страны, включая Нидерланды, Литву и Норвегию, также сообщили о замеченных в своих воздушных пространствах дронах

Фото: Артем Дергунов

Вооруженные силы Дании объявили о срочной мобилизации резервистов в связи с увеличением случаев пролетов неопознанных БПЛА над территорией страны. Об этом сообщает телеканал TV2.

Согласно информации, опубликованной в заявлении Минобороны, «ряд военнослужащих из резерва был срочно призван на службу». Призыв резервистов напрямую связан с текущей ситуацией с дронами, и солдатам «приказано явиться как можно скорее».

В предыдущие выходные истребитель вооруженных сил Дании был поднят в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после получения сообщений от местной полиции о возможных беспилотниках. Однако официальные представители Вооруженных сил Дании отказались комментировать инцидент в интервью телеканалу.

Следует отметить, что в субботу соседние страны, включая Нидерланды, Литву и Норвегию, также сообщили о замеченных в своих воздушных пространствах дронах.



Напомним, правительство Дании намерено разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, сбивать БПЛА, угрожающие безопасности.

Рената Валеева