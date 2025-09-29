Дания ввела мобилизацию резервистов из-за угрозы от неопознанных дронов
В субботу соседние страны, включая Нидерланды, Литву и Норвегию, также сообщили о замеченных в своих воздушных пространствах дронах
Вооруженные силы Дании объявили о срочной мобилизации резервистов в связи с увеличением случаев пролетов неопознанных БПЛА над территорией страны. Об этом сообщает телеканал TV2.
Согласно информации, опубликованной в заявлении Минобороны, «ряд военнослужащих из резерва был срочно призван на службу». Призыв резервистов напрямую связан с текущей ситуацией с дронами, и солдатам «приказано явиться как можно скорее».
В предыдущие выходные истребитель вооруженных сил Дании был поднят в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после получения сообщений от местной полиции о возможных беспилотниках. Однако официальные представители Вооруженных сил Дании отказались комментировать инцидент в интервью телеканалу.
Следует отметить, что в субботу соседние страны, включая Нидерланды, Литву и Норвегию, также сообщили о замеченных в своих воздушных пространствах дронах.
Напомним, правительство Дании намерено разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, сбивать БПЛА, угрожающие безопасности.
