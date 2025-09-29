В России создадут движение «За медицину здорового долголетия» для популяризации ЗОЖ

Регионы будут формировать выездные бригады, которые будут проводить просветительскую работу в коллективах и населенных пунктах

Фото: Максим Платонов

В России запускается региональное движение «За медицину здорового долголетия», направленное на формирование и продвижение среди населения культуры здорового долголетия и здоровьесберегающих технологий. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

В рамках движения регионы станут формировать выездные бригады, которые будут проводить просветительскую работу в коллективах и населенных пунктах. В состав бригад войдут не только медицинские работники, но и деятели культуры, лидеры общественного мнения и общественные деятели, способные мотивировать людей к изменению образа жизни.

Для координации деятельности движения в каждом регионе будет создан Совет движения, возглавляемый губернатором или его заместителем. Советы будут включать представителей различных отраслей, которые смогут доступно рассказывать о здоровом долголетии.

Координатором движения на федеральном уровне станет аппарат правительства под руководством Татьяны Голиковой, а оператором определен фонд «Росконгресс».

Напомним, на организацию и проведение Кубка мэра Казани по шахматному турниру выделили 1,5 млн рублей.

Рената Валеева