На Кубок мэра Казани по шахматному турниру выделили 1,5 млн рублей

Ход турнира будет транслироваться онлайн

Фото: Артем Дергунов

На организацию и проведение Кубка мэра Казани по шахматному турниру выделили 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Для участников подготовят несколько кубков: за первое, второе и третье место, а также кубок, переходящий чемпиону. Также в числе наградной атрибутики для спортсменов — 12 дипломов и 100 медалей.

Ход турнира будет транслироваться онлайн. На месте будет дежурить автомашина скорой помощи. Исполнителю предстоит предоставить компьютер, принтер, обеспечить ведение протоколов хода, встреч и итоговых таблиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время турнира будут вестись фото— и видеосъемка. Участие в открытии и закрытии мероприятия примут ведущий со знанием русского и татарского языков и творческие коллективы.

Гостей и спортсменов обеспечат проживанием в гостинице и питанием. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 декабря.

Галия Гарифуллина