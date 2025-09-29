Прокуратура проверит Бугульминскую ЦРБ после видео с пенсионеркой, карабкающейся по лестнице

Ведомством будет проверено соблюдение качества оказания услуг пациентам

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминская городская прокуратура начала проверку в ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» после публикации в соцсетях видеозаписи инцидента с одной из пожилых пациенток. Как сообщает надзорное ведомство, будет проверено соблюдение качества оказания услуг пациентам. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, включая инициирование доследственной проверки.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после появления кадров, на которых видно, как пожилая женщина вынуждена карабкаться по лестнице на второй этаж больницы.

В ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» ранее прокомментировали эту ситуацию.

Рената Валеева