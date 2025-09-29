Бугульминская ЦРБ прокомментировала видео с пенсионеркой, карабкающейся по лестнице

Это случилось, потому что больничный лифт вышел из строя

Фото: Руслан Ишмухаметов

Администрация ЦРБ Бугульмы прокомментировала для «Реального времени» инцидент, произошедший с пожилой пациенткой. Она ползла по больничной лестнице. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях.

— Это случилось потому, что больничный лифт, находящийся в процессе пусконаладки, вышел из строя. Пациентка проходила обследование на каталке в сопровождении дочери и медицинского работника. Перед подъемом на лестницу ей резко стало плохо, а медицинский работник в это время встречал другого пациента, — заявили в ЦРБ.

Сообщается, что после появления информации об инциденте по поручению главы района Дамира Фаттахова на место прибыл и. о. руководителя исполкома БМР Руслан Масалимов. Проведено экстренное совещание, в ходе которого семье пациентки были принесены извинения и оказана необходимая помощь.

Родственники пациентки не имеют претензий к медицинскому персоналу.

— Вместе с тем приняты меры для оперативного ремонта лифта. Оборудование под замену будет доставлено заводом-изготовителем не позднее 3 октября. Это позволит произвести ремонтные работы и обеспечить безопасную работу лифта в ЦРБ, — заключила администрация больницы в разговоре с «Реальным временем».



Наталья Жирнова